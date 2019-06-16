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В Аргентині та Уругваї сталося відключення електрики

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 16:58
В Аргентині та Уругваї сталося відключення електрики
Ілюстративне фото (maxpixel.freegreatpicture.com)

Без електрики залишилося близько 48 млн осіб

В Аргентині та Уругваї із-за серйозного збою в електропостачанні всі жителі двох країн залишилися без електрики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що відключення електроенергії сталося близько 7 ранку за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів і збою дорожньої сигналізації. Також це зупинило проведення місцевих виборів в деяких районах країни. Без електрики залишилося близько 48 млн осіб.

Міністр енергетики Аргентини Густаво Лопатеги розповів, що в даний час ще не визначені точні причини відключення електропостачання. Він розповів, що в деяких частинах країни відбувається відновлення електроенергії, але додав, що процес може зайняти кілька годин.

Також повідомляється, що відключення електрики торкнулося кількох районів Бразилії та Парагваю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електрикою. Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас, національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики

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