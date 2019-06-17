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В Аргентине и Уругвае восстановили электроснабжение

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 08:57
В Аргентине и Уругвае восстановили электроснабжение
Иллюстративное изображение (flickr.com /lukinski)

Сбой в электроснабжении произошел в воскресенье, 16 июня

Власти Аргентины сообщили о восстановлении электроснабжения после масштабного сбоя, который произошел в стране и в соседнем Уругвае в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил Государственный секретариат по вопросам энергетики Аргентины, проблемы с перебоями в электроснабжении были устранены в ночь на понедельник, 17 июня.

Причины перебоев пока не удалось установить. По мнению специалистов перебои были вызваны техническими проблемами на гидроэлектростанции (ГЭС) вблизи границы с Парагваем.

Кроме того, электроснабжение было восстановлено и в соседнем Уругвае. Обе страны разделяют общую энергосистему, которая идет от совместной ГЭС Сальто-Гранде.

Напомним, 16 июня в Аргентине и Уругвае произошел серьезный сбой в электроснабжении, в результате которого около 48 млн жителей обеих стран остались без электричества. Отключение электроэнергии произошло около 7 утра по местному времени, что привело к остановке поездов и сбоя дорожной сигнализации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Венесуэле начались масштабные перебои с электричеством. Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас, национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества

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