В Аргентині здійснив вимушену посадку літак з главою МВФ на борту

В результаті інциденту з літаком ніхто не постраждав

В Аргентині здійснив вимушену посадку літак компанії American Airlines з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард на борту. Про це повідомляє аргентинський телеканал Todo Noticias.

Повідомляється, що літак Boeing 777-323ER вилетів з аеропорту Буенос-Айреса до Майамі, однак біля кордону з Уругваєм екіпаж прийняв рішення повернутися до столиці Аргентини через розгерметизацію салону. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також повідомляється, що на цьому літаку була глава МВФ Крістін Лагард, яка брала участь у зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Буенос-Айресі.

Нагадаємо, раніше Лагард заявила, що мита й тарифи, які вводять Сполучені Штати за ініціативою президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки. За її словами, при найгіршому сценарії глобальний ВВП може знизитися на 0,5%. До цього Трамп заявляв про готовність у рази збільшити кількість товарів китайського виробництва, що обкладаються імпортними митами.