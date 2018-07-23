В Аргентине совершил вынужденную посадку самолет с главой МВФ на борту

В результате инцидента с самолетом никто не пострадал

В Аргентине совершил вынужденную посадку самолет компании American Airlines с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на борту. Об этом сообщает аргентинский телеканал Todo Noticias.

Сообщается, что самолет Boeing 777-323ER вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако возле границы с Уругваем экипаж принял решение вернуться в столицу Аргентины из-за разгерметизации салона. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что на этом самолете была глава МВФ Кристин Лагард, которая принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, ранее Лагард заявила, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики. По ее словам, при худшем сценарии глобальный ВВП может снизиться на 0,5%. До этого Трамп заявлял о готовности в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.