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Франция потеряла лучшего бомбардира Бундеслиги на ЧМ-2022: замена найдена

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Среда 16 ноября 2022 15:54
Франция потеряла лучшего бомбардира Бундеслиги на ЧМ-2022: замена найдена Фото: Рандаль Коло Муани поедет на Мундиаль (fff.fr)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий немецкого РБ "Лейпциг" Кристофер Нкунку досадно потерял возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре. Он получил травму во время тренировки национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

25-летний звездный исполнитель "красных быков" не поможет сборной на ЧМ-2022. Медицинский комитет ФИФА разрешил Франции заменить нападающего в финальной заявке на Мундиаль.

Роковой для Нкунку оказалась обычная тренировка "трехцветных". В простом эпизоде ​​против него жестко сыграл хавбек мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга. Как следствие, нападающий вынужден будет пропустить мировой форум из-за повреждения.

В заявке сборной Франции Нкунку заменит форвард франкфуртского "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани. Он в нынешнем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач. В национальную команду Коло Муани прибудет 17 ноября, поскольку уехал с клубом в турне по Японии.

На ЧМ-2022 не поедут травмированные хавбеки Канте и Погба, ковавшие победу сборной Франции на турнире 2018 года. Недавно к команде присоединился Маркус Тюрам – сын чемпиона мира и Европы.

К слову, ранее подготовили превью группы A ЧМ-2022 со сборными Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

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