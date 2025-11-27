Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ Гросси кандидатом на пост генсека ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa press .

"Для меня большая честь и привилегия представить сегодня кандидатуру Рафаэля Гросси на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций", - написал в Х глава МИД Аргентины Пабло Кирно.

Он подчеркнул, что Гросси "делает выдающуюся карьеру", которая продолжается уже более 40 лет в качестве должностного лица дипломатического корпуса Аргентины, а в последнее время - во главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кирно добавил, что лидерские качества Гросси получили признания, когда его избрали на второй срок на пост руководителя МАГАТЭ в 2023 году.

"Его глубокие познавания в области многосторонней системы, его способность содействовать дипломатическому диалогу, его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного собеседника, его техническая и лингвистическая компетентность, а также приверженность Уставу ООН делают его превосходным кандидатом", - резюмировал министр.

Как уточняет Europa press, Гросси выдвинули кандидатом на пост генсека ООН на период с 2027 по 2031 годы. Аргентина сделала это в рамках открытого процесса выборов наследника Антониу Гутерриша на этой должности.