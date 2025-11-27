ua en ru
Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ Гросси кандидатом на пост генсека ООН

Четверг 27 ноября 2025 02:52
Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ Гросси кандидатом на пост генсека ООН Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду правительство Аргентины официально представило кандидатуру нынешнего главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по пост будущего генсека ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa press.

"Для меня большая честь и привилегия представить сегодня кандидатуру Рафаэля Гросси на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций", - написал в Х глава МИД Аргентины Пабло Кирно.

Он подчеркнул, что Гросси "делает выдающуюся карьеру", которая продолжается уже более 40 лет в качестве должностного лица дипломатического корпуса Аргентины, а в последнее время - во главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кирно добавил, что лидерские качества Гросси получили признания, когда его избрали на второй срок на пост руководителя МАГАТЭ в 2023 году.

"Его глубокие познавания в области многосторонней системы, его способность содействовать дипломатическому диалогу, его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного собеседника, его техническая и лингвистическая компетентность, а также приверженность Уставу ООН делают его превосходным кандидатом", - резюмировал министр.

Как уточняет Europa press, Гросси выдвинули кандидатом на пост генсека ООН на период с 2027 по 2031 годы. Аргентина сделала это в рамках открытого процесса выборов наследника Антониу Гутерриша на этой должности.

Что известно о Гросси

Рафаэль Гросси имеет степень магистра политологии, степень магистра международных отношений и докторскую степень по истории и международной политике.

До того, как занять пост гендиректора МАГАТЭ, он занимал пост заместителя главы агентства с 2010 по 2013 годы, когда его возглавлял Юкия Амано из Японии.

Также Гросси был послом Аргентины в Австрии в течение 6 лет - (с 2013 по 2019 годы) в период президентства Кристины Фернандес ли Киршнер и Маурисио Макри.

Напомним, недавно Рафаэль Гросси заявил, что если Украина и РФ достигнут мирной сделки, тогда Запорожская АЭС потребует "особого статуса" и соглашении о сотрудничестве между странами.

