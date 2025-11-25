ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае установления мира в Украине, - Гросси

Запорожская атомная электростанция потребует "особого статуса" и соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ, если будет достигнуто мирное соглашение.

Как сообщает РБК-Украина , об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил The Guardian .

РФ захватила ЗАЭС, крупнейшую в Европе электростанцию с шестью реакторами, в первые недели вторжения в Украину. Станция не производит электроэнергию, но каждая сторона регулярно обвиняет другую в военных действиях, ставящих под угрозу ядерную безопасность.

"Независимо от того, на какой стороне линии она окажется, вам придется заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества", - заявил Гросси.

Чиновники Украины и США пытаются согласовать проект мирного плана, который включает положения о будущем Запорожье. По словам директора МАГАТЭ, без мира существует опасность ядерной аварии.

"Ни один оператор не может использовать атомную электростанцию, когда по ту сторону реки находится другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого", - подчеркнул он.