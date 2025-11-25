ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае установления мира в Украине, - Гросси

Украина, Вторник 25 ноября 2025 16:37
UA EN RU
ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае установления мира в Украине, - Гросси Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Запорожская атомная электростанция потребует "особого статуса" и соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ, если будет достигнуто мирное соглашение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил The Guardian.

РФ захватила ЗАЭС, крупнейшую в Европе электростанцию с шестью реакторами, в первые недели вторжения в Украину. Станция не производит электроэнергию, но каждая сторона регулярно обвиняет другую в военных действиях, ставящих под угрозу ядерную безопасность.

"Независимо от того, на какой стороне линии она окажется, вам придется заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества", - заявил Гросси.

Чиновники Украины и США пытаются согласовать проект мирного плана, который включает положения о будущем Запорожье. По словам директора МАГАТЭ, без мира существует опасность ядерной аварии.

"Ни один оператор не может использовать атомную электростанцию, когда по ту сторону реки находится другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого", - подчеркнул он.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, Украина и США согласовали большинство норм мирного плана, среди которых - вопрос численности ВСУ, по ЗАЭС, по формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Блэкаут на ЗАЭС

Отметим, 19 ноября украинские энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Высоковольтная линия АЭС длительное время была повреждена из-за обстрелов российских оккупантов.

23 сентября, "Энергоатом" сообщил о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

Россияне намеренно не подключали ЗАЭС к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь станции с украинскими сетями, вышла из строя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Российская Федерация Война в Украине мирный план США
Новости
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины