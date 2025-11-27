ua en ru
Аргентина висунула главу МАГАТЕ Гроссі кандидатом на пост генсека ООН

Четвер 27 листопада 2025 02:52
UA EN RU
Аргентина висунула главу МАГАТЕ Гроссі кандидатом на пост генсека ООН Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу уряд Аргентини офіційно представив кандидатуру нинішнього глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на посаду майбутнього генсека ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa press.

"Для мене велика честь і привілей представити сьогодні кандидатуру Рафаеля Гроссі на посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй", - написав у Х глава МЗС Аргентини Пабло Кірно.

Він підкреслив, що Гроссі "робить видатну кар'єру", яка триває вже понад 40 років як посадова особа дипломатичного корпусу Аргентини, а останнім часом - на чолі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Кірно додав, що лідерські якості Гроссі здобули визнання, коли його обрали на другий термін на посаду керівника МАГАТЕ у 2023 році.

"Його глибокі пізнання в галузі багатосторонньої системи, його здатність сприяти дипломатичному діалогу, його доведена ефективність у ситуаціях конфліктів і серйозних міжнародних криз як неупередженого й ефективного співрозмовника, його технічна та лінгвістична компетентність, а також прихильність до Статуту ООН роблять його чудовим кандидатом", - резюмував міністр.

Як уточнює Europa press, Гроссі висунули кандидатом на пост генсека ООН на період з 2027 по 2031 роки. Аргентина зробила це в рамках відкритого процесу виборів спадкоємця Антоніу Гутерріша на цій посаді.

Що відомо про Гроссі

Рафаель Гроссі має ступінь магістра політології, ступінь магістра міжнародних відносин і докторський ступінь з історії та міжнародної політики.

До того, як обійняти посаду гендиректора МАГАТЕ, він обіймав посаду заступника глави агентства з 2010 по 2013 роки, коли його очолював Юкія Амано з Японії.

Також Гроссі був послом Аргентини в Австрії протягом 6 років - (з 2013 по 2019 роки) у період президентства Крістіни Фернандес лі Кіршнер і Маурісіо Макрі.

Нагадаємо, нещодавно Рафаель Гроссі заявив, що якщо Україна і РФ досягнуть мирної угоди, тоді Запорізька АЕС потребуватиме "особливого статусу" та угоди про співпрацю між країнами.

