Аргентина хочет присоединиться к коалиции для возвращения украинских детей из России

Украинская делегация сегодня совершила визит в Аргентину. Встреча между странами была организована Министерством иностранных дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Возглавила украинскую делегацию советница – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Вместе с послом Украины в Аргентинской Республике Юрием Клименко они встретились с представителями правительства и Национального конгресса Аргентины, а также с послами стран - членов ЕС, украинским обществом, студентами, преподавателями, экспертами и местными СМИ.

"Голос Аргентины должен уверенно звучать в коалиции стран, ведь у вас есть собственные травматические воспоминания и утраченные детские судьбы. Объединив усилия для спасения похищенных украинских детей во исполнение 4-го пункта Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, страны мира вместе смогут создать новую, эффективную систему защиты детей по всему миру", - сказала Герасимчук.

Аргентинская сторона заверила, что работает в ближайшее время присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Проект декларации о присоединении аргентинские парламентарии уже вынесли на рассмотрение высшего законодательного органа.

На встречах также говорили о плане Bring Kids Back UA, охватывающем все аспекты решения вопросов похищения россиянами украинских детей и возвращения их домой.

Заметим, что коалиция по возвращению украинских детей была основана 2 февраля 2024 года. Это совместная инициатива Украины и Канады. К коалиции присоединились уже 36 стран.