Аргентина хоче долучитись до коаліції для повернення українських дітей з Росії

Українська делегація сьогодні здійснила візит до Аргентини. Зустріч між країнами була організована Міністерством закордонних справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Очолила українську делегацію радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Разом із послом України в Аргентинській Республіці Юрієм Клименком вони зустрілися з представниками уряду та Національного конгресу Аргентини, а також із послами країн - членів ЄС, українською громадою, студентами, викладачами, експертами й місцевими ЗМІ.

"Голос Аргентини має впевнено звучати в коаліції країн, адже ви маєте власні травматичні спогади та втрачені дитячі долі. Об’єднавши зусилля для порятунку викрадених українських дітей на виконання 4-го пункту Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, країни світу разом зможуть створити нову, ефективну систему захисту дітей у всьому світі", - сказала Герасимчук.

Аргентинська сторона запевнила, що опрацьовує можливість найближчим часом приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

На зустрічах також говорили про план Bring Kids Back UA, який охоплює всі аспекти розв’язання питань щодо викрадення росіянами українських дітей та повернення їх додому.

Зауважимо, що коаліція з повернення українських дітей була започаткована 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції приєдналися вже 36 країн.