Аргентина, Бразилия и другие: известны 13 из 48-ми участников ЧМ-2026
В июне состоялись очередные матчи квалификации на ЧМ-2026, финальный турнир которого состоится в трех странах Северной Америки. По их итогам уже определилась почти треть участников будущего Мундиаля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Первые финалисты
Уже известны 13 из 48-ми команд, которые точно примут участие в финале турнира. В частности определились почти все представители азиатской квоты, а также первые участники из Южной Америки и обладатель единственной прямой путевки от Океании.
Квалифицировались на ЧМ-2026
Хозяева турнира:
- США
- Мексика
- Канада
Азия:
- Япония
- Австралия
- Иран
- Узбекистан
- Южная Корея
- Иордания
Южная Америка:
- Аргентина
- Бразилия
- Эквадор
Океания:
- Новая Зеландия
Дебютанты и рекордсмены
Две сборные, получившие путевки на Мундиаль, дебютируют в финале. Это представители Азии: Узбекистан и Иордания.
В то же время сборная Бразилии, которая вышла на ЧМ под руководством легендарного Карло Анчелотти - единственная команда, которая участвовала во всех 23-х чемпионатах мира. Последний титул чемпиона она получила в 2002 году, после чего только на домашнем турнире 2014-го дошла до полуфинала, а в остальных трех случаях выбывала на стадии 1/4 финала. В то же время, бразильская сборная - единственная в XXI веке, которая неизменно доходила до четвертьфинала ЧМ.
ЧМ-2026: что известно
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части будут принимать 48 сборных.
Распределение по региональным конфедерациям:
- Европа - 16 участников
- Африка - 9
- Азия - 8
- Южная Америка - 6
- Северная Америка - 6
- Океания - 1
- Межконтинентальный плей-офф - 2
Ранее Сергей Ребров рассказал о значении турнира в Канаде для подготовки к отбору на ЧМ-2026.
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