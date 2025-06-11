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Аргентина, Бразилия и другие: известны 13 из 48-ми участников ЧМ-2026

Среда 11 июня 2025 13:45
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Аргентина, Бразилия и другие: известны 13 из 48-ми участников ЧМ-2026 Фото: Карло Анчелотти вывел Бразилию на Мундиаль (x.com/brasiledition)
Автор: Андрей Костенко

В июне состоялись очередные матчи квалификации на ЧМ-2026, финальный турнир которого состоится в трех странах Северной Америки. По их итогам уже определилась почти треть участников будущего Мундиаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Первые финалисты

Уже известны 13 из 48-ми команд, которые точно примут участие в финале турнира. В частности определились почти все представители азиатской квоты, а также первые участники из Южной Америки и обладатель единственной прямой путевки от Океании.

Квалифицировались на ЧМ-2026

Хозяева турнира:

  • США
  • Мексика
  • Канада

Азия:

  • Япония
  • Австралия
  • Иран
  • Узбекистан
  • Южная Корея
  • Иордания

Южная Америка:

  • Аргентина
  • Бразилия
  • Эквадор

Океания:

  • Новая Зеландия

Дебютанты и рекордсмены

Две сборные, получившие путевки на Мундиаль, дебютируют в финале. Это представители Азии: Узбекистан и Иордания.

В то же время сборная Бразилии, которая вышла на ЧМ под руководством легендарного Карло Анчелотти - единственная команда, которая участвовала во всех 23-х чемпионатах мира. Последний титул чемпиона она получила в 2002 году, после чего только на домашнем турнире 2014-го дошла до полуфинала, а в остальных трех случаях выбывала на стадии 1/4 финала. В то же время, бразильская сборная - единственная в XXI веке, которая неизменно доходила до четвертьфинала ЧМ.

ЧМ-2026: что известно

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части будут принимать 48 сборных.

Распределение по региональным конфедерациям:

  • Европа - 16 участников
  • Африка - 9
  • Азия - 8
  • Южная Америка - 6
  • Северная Америка - 6
  • Океания - 1
  • Межконтинентальный плей-офф - 2

Ранее Сергей Ребров рассказал о значении турнира в Канаде для подготовки к отбору на ЧМ-2026.

Также написали, кого ИИ выбрал главным фаворитом Клубного чемпионата мира.

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