Аргентина, Бразилия и другие: известны 13 из 48-ми участников ЧМ-2026

В июне состоялись очередные матчи квалификации на ЧМ-2026, финальный турнир которого состоится в трех странах Северной Америки. По их итогам уже определилась почти треть участников будущего Мундиаля.

В то же время сборная Бразилии, которая вышла на ЧМ под руководством легендарного Карло Анчелотти - единственная команда, которая участвовала во всех 23-х чемпионатах мира. Последний титул чемпиона она получила в 2002 году, после чего только на домашнем турнире 2014-го дошла до полуфинала, а в остальных трех случаях выбывала на стадии 1/4 финала. В то же время, бразильская сборная - единственная в XXI веке, которая неизменно доходила до четвертьфинала ЧМ.

Две сборные, получившие путевки на Мундиаль, дебютируют в финале. Это представители Азии: Узбекистан и Иордания.

Уже известны 13 из 48-ми команд, которые точно примут участие в финале турнира. В частности определились почти все представители азиатской квоты, а также первые участники из Южной Америки и обладатель единственной прямой путевки от Океании.

ЧМ-2026: что известно

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части будут принимать 48 сборных.

Распределение по региональным конфедерациям:

Европа - 16 участников

Африка - 9

Азия - 8

Южная Америка - 6

Северная Америка - 6

Океания - 1

Межконтинентальный плей-офф - 2

Ранее Сергей Ребров рассказал о значении турнира в Канаде для подготовки к отбору на ЧМ-2026.

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