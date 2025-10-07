RU

Война в Украине

Арестовича во второй раз объявили в розыск в России

Фото: Алексей Арестович (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича переобъявили в розыск в России. Ранее он уже был объявлен в розыск на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут российские СМИ, информация появилась в базе данных МВД РФ, где указано, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России.

Против экс-советника Офиса президента возбуждено уголовное дело по статьям о "терроризме" и "фейки об армии РФ".

Ранее, в октябре 2023 года, российское министерство внутренних дел уже объявляло Арестовича в розыск, а в мае того же года "Росфинмониторинг" внес его в список террористов и экстремистов с подозрением в причастности к терроризму.

Кроме того, в 2022 году фейковые органы "Генпрокуратуры ДНР" и Беларуси возбудили против него уголовные дела за якобы призывы к экстремизму.

8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года - в международный розыск.

 

Интервью Арестовича Собчак

Недавно Арестович дал интервью российской телеведущей Ксении Собчак, где заявил, что в случае избрания президентом Украины он готов отдать России четыре области и Крым.

Также он озвучил свой "мирный план", который, по его мнению, мог бы завершить войну.

Что еще наговорил экс-советник ОП в разговоре с российской журналисткой, - читайте в материале РБК-Украина.

Российская ФедерацияАлексей Арестович