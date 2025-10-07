Арестовича вдруге оголосили в розшук у Росії

Як пишуть російські ЗМІ, інформація з’явилася у базі даних МВС РФ, де зазначено, що підставою для розшуку стала стаття Кримінального кодексу Росії.

Проти ексрадника Офісу президента порушено кримінальну справу за статтями про "тероризм" та "фейки про армію РФ".

Раніше, у жовтні 2023 року, російське міністерство внутрішніх справ вже оголошувало Арестовича у розшук, а у травні того ж року "Росфінмоніторинг" вніс його до списку терористів та екстремістів з підозрою у причетності до тероризму.

Крім того, 2022 року фейкові органи"Генпрокуратури ДНР" та Білорусі порушили проти нього кримінальні справи за нібито заклики до екстремізму.

8 вересня 2023 року Арестович був оголошений у розшук, а 13 листопада 2023 року - у міжнародний розшук.