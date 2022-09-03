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Арестович оцінив ймовірність окупації Донецької області до середини вересня

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Київ, Субота 03 вересня 2022 22:48
Арестович оцінив ймовірність окупації Донецької області до середини вересня Фото: Олексій Арестович, радник ОП (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти не зможуть втілити свої плани щодо повного захоплення Донецької області до 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Пупок розв'яжеться в принципі її взяти, а вже до 15-го скільки залишилося? 12 днів, це просто ні про що, команди можна давати які завгодно, але я бачу по російських військових пабліках і за заявами військових кореспондентів, що вони вже почали виправдовувати те, що вони вже не можуть", - заявив Арестович.

Він нагадав, що росіяни близько 80 діб брали Лисичанськ і Сєвєродонецьк Луганської області. Але зараз для того, щоб окупувати Донецьку область, їм потрібно захопити шість міст.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ доповідали, що росіяни встановили новий дедлайн повної окупації Донецької області. Крайній термін був пересунутий на 15 вересня 2022 року.

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