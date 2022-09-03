Арестович оценил вероятность оккупации Донецкой области до середины сентября

"Пупок развяжется в принципе ее взять, а уж до 15-го сколько осталось? 12 дней, это просто ни о чем, команды можно давать какие угодно, но я вижу по российским военным пабликам и по заявлениям военных корреспондентов, что они уже начали оправдывать то, что они уже не могут", - заявил Арестович.

Он напомнил, что россияне около 80 суток брали Лисичанск и Северодонецк Луганской области. Но сейчас для того, чтобы оккупировать Донецкую область, им нужно захватить шесть городов.