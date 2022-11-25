Зеленский о деоккупации Крыма: Если кто-то предложит невоенный путь, буду только за

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства британской газете Financial Times.

В то же время он отметил, что понимает, насколько все озадачены ситуацией и тем, что будет с полуостровом.

"Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если же решение [не предусматривает] деоккупацию и [Крым] является частью РФ, никто не должен тратить на это свое время", - подчеркнул Зеленский.

Президент также указал, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.

Политик заверил, что любые действия России не ослабят решимость Украины освободить все свои земли.

"Мы должны вернуть все территории. Если вы не можете вернуть свою землю полностью, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда он возобновится", - добавил глава государства.