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Арестович назвав недоліки радянських ракет Х-22, які почала застосовувати Росія

Фото: радник керівника офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22, але у них є один великий недолік - це неточність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".

"Російська сторона почала використовувати ракети типу X-22 - це старі радянські ракетки авіаційні. У них є одна неприємність - їх кругове ймовірне відхилення становить 200-300 метрів. Тобто вони дуже-дуже неточні", - розповів Арестович.

Зазначимо, що Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року. Вони були прийняті на озброєння в лютому 1971 року. Через застарілу "начинку", вони можуть бути небезпечними в експлуатації.

Нагадаємо, що Росія вперше вдарила по Україні радянськими ракетами Х-22 у ніч на понеділок, 9 травня, в Донецькій області. Окупанти випустили до шести таких ракет по об'єктах у прифронтовій зоні.

Ми також писали про те, що в Одесі після ракетного удару загорівся торговий центр. На місці інциденту працюють рятувальники.

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Війна Росії проти УкраїниОлексій Арестович