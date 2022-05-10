Арестович назвав недоліки радянських ракет Х-22, які почала застосовувати Росія

Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22, але у них є один великий недолік - це неточність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".

"Російська сторона почала використовувати ракети типу X-22 - це старі радянські ракетки авіаційні. У них є одна неприємність - їх кругове ймовірне відхилення становить 200-300 метрів. Тобто вони дуже-дуже неточні", - розповів Арестович. Зазначимо, що Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року. Вони були прийняті на озброєння в лютому 1971 року. Через застарілу "начинку", вони можуть бути небезпечними в експлуатації.