Арестович назвал недостатки советских ракет Х-22, которые начала применять Россия

Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22, но у них есть один большой недостаток - это неточность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

"Российская сторона начала использовать ракеты типа X-22 - это старые советские ракетки авиационные. У них есть одна неприятность - их круговое вероятное отклонение составляет 200-300 метров. То есть они очень-очень неточные", - рассказал Арестович. Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года. Они были приняты на вооружение в феврале 1971 года. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации.