Арестович дал прогноз о мощном контрнаступлении ВСУ

Арестович обратил внимание, что страна-агрессор скоро может столкнуться с острым дефицитом снарядов, таким образом будет не в состоянии устраивать "огненный вал" при своих атаках, как это было, в частности, при захвате оккупантами Северодонецка и Лисичанска.

"Теперь они берут пехотой... И мы понимаем, какие перспективы наступления, в котором 200 тысяч солдат, пусть 300 тысяч, пусть даже 500 тысяч ползут на хорошо окопавшегося или обороняющегося противника, насыщенного современным западным оружием. Это приговор путинским военным планам и Путину как политической фигуре", - отметил он.

При этом советник ОП отметил, что определенное время военные ВСУ будут вынуждены снова сидеть в обороне, отражая вражеские навалы.

"Но примерно с мая по июль отроется окно возможностей для похода в контрнаступление, по сравнению с которым Харьковская операция может показаться для противника детским садом", - говорит Арестович.

По его словам, сейчас фиксируется изменение характера поставок военной помощи для Украины со стороны стран Запада. В этом контексте Арестович упомянул крупный пакет помощи от США, который был выделен "исходя из особенностей боевых действий следующих несколько месяцев", а также помощь из разных стран Европы.