Арестович дав прогноз щодо потужного контрнаступу ЗСУ

Арестович звернув увагу, що країна-агресор скоро може зіткнутися з гострим дефіцитом снарядів, таким чином буде не в змозі влаштовувати "вогняний вал" при своїх атаках, як це було, зокрема, при захопленні окупантами Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Тепер вони беруть піхотою... І ми розуміємо, які перспективи наступу, в якому 200 тисяч солдатів, хай 300 тисяч, нехай навіть 500 тисяч повзуть на супротивника, що добре окопався або обороняється, насиченого сучасною західною зброєю. Це вирок путінським військовим планам і Путіну як політичній фігурі", - зазначив він.

При цьому радник ОП зазначив, що певний час військові ЗСУ будуть змушені знову сидіти в обороні, відбиваючи ворожі навали.

"Але приблизно з травня по липень відриється вікно можливостей для походу в контрнаступ, порівняно з яким Харківська операція може здатися для противника дитячим садком", - каже Арестович.

За його словами, зараз фіксується зміна характеру постачання військової допомоги для України з боку країн Заходу. У цьому контексті Арестович згадав великий пакет допомоги від США, який було виділено "виходячи з особливостей бойових дій наступних кілька місяців", а також допомогу з різних країн Європи.