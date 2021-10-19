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Арешт Саакашвілі у Грузії: лікарі рекомендують госпіталізувати його

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Грузія, Вівторок 19 жовтня 2021 21:43
Арешт Саакашвілі у Грузії: лікарі рекомендують госпіталізувати його Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Консиліум грузинських лікарів рекомендував госпіталізувати арештованого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці Руставі. Саакашвілі після арешту оголосив голодування, тому стан його здоров'я погіршився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Інформацію про таку рекомендацію повідомив журналістам один з членів лікарського консиліуму Зураб Пагава. За його словами, лікарі рекомендують покласти Саакашвілі в клініку для інтенсивного нагляду.

"Ми поставили питання про т.зв. профілактичну госпіталізацію і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб перестрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати. Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", - сказав Пагава.

Нагадаємо, на вихідних лікар Саакашвілі заявив, що арештований екс-президент Грузії погодився на медогляд і прийняття ліків.

Також РБК-Україна писало, що Саакашвілі перевели до одиночної камери.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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