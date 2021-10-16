Саакашвілі погодився на медогляд і прийняття ліків, - лікар екс-президента
П'ятий президент Грузії Михайло Саакашвілі погодився на медогляд і прийняття ліків. Це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, який відвідав його в Руставській в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".
"Востаннє я бачився з Саакашвілі у в'язниці 4-5 днів тому. З тих пір його стан ще більш погіршився, але мабуть у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден на прийняття ліків", - сказав Кіпшидзе.
Поки що Саакашвілі продовжує пити тільки воду і чай.
"Поки немає необхідності переведення його у зв'язку з триваючим голодуванням в лікарню, але, на жаль, цей момент настане", - сказав лікар.
У вівторок відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи для вивчення стану здоров'я Саакашвілі.
Раніше ми писали, що Саакашвілі у в'язниці голодує. Його стан погіршився.