Арест Саакашвили в Грузии: врачи рекомендуют госпитализировать его
Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме Рустави. Саакашвили после ареста объявил голодовку, поэтому состояние его здоровья ухудшилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".
Информацию о такой рекомендации сообщил журналистам один из членов врачебного консилиума Зураб Пагава. По его словам, врачи рекомендуют положить Саакашвили в клинику для интенсивного надзора.
"Мы поставили вопрос о т. н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы перестраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время", - сказал Пагава.
Напомним, на выходных врач Саакашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии согласился на медосмотр и принятие лекарств.
Также РБК-Украина писало, что Саакашвили перевели в одиночную камеру.