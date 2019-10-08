Арешт Пашинського та заява Кремля: новини за 7 жовтня

Суд заарештував Пашинського

Печерський районний суд Києва відправив під арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Відповідне рішення зачитала суддя Олеся Батрин. Суддя додала, що Пашинський буде перебувати під вартою до 4 грудня.

У Путіна заявили, що не можуть вплинути на відведення сил бойовиків на Донбасі

Кремль має деякий вплив на "ДНР" і "ЛНР", але не може вплинути на відвід сил бойовиків, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков. Про це повідомляють росЗМІ. За його словами, Кремль нібито не є стороною конфлікту.

Катастрофа Ан-12: поліція назвала основні версії авіакатастрофи

Правоохоронці відпрацьовують чотири версії катастрофи літака АН-12, який розбився у Львівській області 4 жовтня. Слідство встановило, що літак перед аварійною посадкою не міняв траєкторію руху і йшов чітко по маршруту на посадку. Екіпаж не подавав аварійних сигналів.

Пристайко уточнив терміни розведення військ на Донбасі

Розведення військ в Петровському і Золотому сьогодні не почалось через нещодавні обстріли бойовиків. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна. Пристайко зазначив, що розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбуватиметься обстрілів.

Прокуратура розслідує видворення Саакашвілі з України у лютому 2018

Головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі у лютому 2018 року. Повідомляється, що заява надійшла від самого Саакашвілі.

У Раді пояснили, як притягуватимуть нардепів до відповідальності

У Верховній раді пояснили, як притягуватимуть народних депутатів до відповідальності. Про це заявив заступник глави комітету Верховної ради з організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна. Він зазначив, що доступ до речей, документів, житла народних обранців буде надаватися за рішення суду, а не за згодою парламенту.

Новий податок на обмін валюти: що про нього відомо

В Україні може з'явитися новий податок на купівлю та продаж валюти при готівковому обміні. Податок буде становити 1%. Така ініціатива міститься в законопроекті №2208, який 3 жовтня зареєстрував депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Україну продовжує засипати снігом: приголомшливі фото і відео

На Західній Україні на минулих вихідних випав сніг. Українські Карпати продовжує замітати, чому сприяє мінусова температура повітря. У мережі з'явилися фото і відео, на яких гірські райони Західної України виглядають вже зовсім по-новорічному.