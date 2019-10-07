ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура розслідує видворення Саакашвілі з України у лютому 2018

Новини » Політика    07.10.2019 - 11:14
Прокуратура розслідує видворення Саакашвілі з України у лютому 2018
Фото: Саакашвілі (РБК-Україна)

Заява надійшла від самого Саакашвілі

Головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі у лютому 2018 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Повідомляється, що заява надійшла від самого Саакашвілі.

"Заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвіллі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого, 2018 року. Відповідно до вказаної заяви відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура розслідує видворення Саакашвілі з України у лютому 2018

Нагадаємо, 29 травня екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. До цього президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

У липні 2017 року Порошенко Саакашвілі позбавив українського громадянства. Своє рішення на той момент глава держави аргументував тим, що при отриманні громадянства Саакашвілі подав недостовірну інформацію, зокрема, Саакашвілі не вказав кримінальну справу, відкриту проти нього в Грузії.

РБК-Україна писало, що в лютому 2018 року Саакашвілі був затриманий у Києві, після чого його вивезли в Польщу - країну, з якої Саакашвілі в останній раз приїжджав в Україну. Після цього він заявив, що буде знаходитися в Європі і при можливості повернеться в Україну.

Проти Саакашвілі немає ніяких звинувачень, - Рябошапка Суд відмовився скасувати реєстрацію Саакашвілі на виборах
Новини України Саакашвілі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся