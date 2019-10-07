Прокуратура розслідує видворення Саакашвілі з України у лютому 2018

Фото: Саакашвілі (РБК-Україна)

Заява надійшла від самого Саакашвілі

Головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі у лютому 2018 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Повідомляється, що заява надійшла від самого Саакашвілі.

"Заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвіллі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого, 2018 року. Відповідно до вказаної заяви відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. До цього президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

У липні 2017 року Порошенко Саакашвілі позбавив українського громадянства. Своє рішення на той момент глава держави аргументував тим, що при отриманні громадянства Саакашвілі подав недостовірну інформацію, зокрема, Саакашвілі не вказав кримінальну справу, відкриту проти нього в Грузії.

РБК-Україна писало, що в лютому 2018 року Саакашвілі був затриманий у Києві, після чого його вивезли в Польщу - країну, з якої Саакашвілі в останній раз приїжджав в Україну. Після цього він заявив, що буде знаходитися в Європі і при можливості повернеться в Україну.