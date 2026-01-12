Арест продлен: Польша определила дальнейшую судьбу российского археолога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Задержанный россиянин останется под стражей как минимум до 4 марта, при этом продление ареста должно обеспечить эффективное проведение экстрадиционной процедуры.

Суд установил, что преступление, в котором обвиняется Бутягин, имеет польские аналоги и также преследуется в Польше. Кроме того, подтверждено, что срок давности по нему еще не истек.

Варшавский суд также обратил внимание, что освобождение россиянина из-под стражи может угрожать его побегом, ведь он не имеет постоянного места жительства в Польше.

Теперь польский суд должен решить, является ли экстрадиция Бутягина допустимой с юридической точки зрения. Суд вынесет решение по этому делу в четверг, 15 января, и если он признает, что препятствий для выдачи россиянина Украине нет, окончательное слово будет за польским министром юстиции.