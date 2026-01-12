ua en ru
Арест продлен: Польша определила дальнейшую судьбу российского археолога

Польша, Понедельник 12 января 2026 19:27
Арест продлен: Польша определила дальнейшую судьбу российского археолога Фото: российский археолог Александр Бутягин (скриншот видео)
Автор: Валерий Ульяненко

Варшавский суд продлил арест российского археолога из Эрмитажа Александра Бутягина до 4 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Задержанный россиянин останется под стражей как минимум до 4 марта, при этом продление ареста должно обеспечить эффективное проведение экстрадиционной процедуры.

Суд установил, что преступление, в котором обвиняется Бутягин, имеет польские аналоги и также преследуется в Польше. Кроме того, подтверждено, что срок давности по нему еще не истек.

Варшавский суд также обратил внимание, что освобождение россиянина из-под стражи может угрожать его побегом, ведь он не имеет постоянного места жительства в Польше.

Теперь польский суд должен решить, является ли экстрадиция Бутягина допустимой с юридической точки зрения. Суд вынесет решение по этому делу в четверг, 15 января, и если он признает, что препятствий для выдачи россиянина Украине нет, окончательное слово будет за польским министром юстиции.

Розыск Бутягина

Прокуратура Украины объявила российского археолога в розыск в ноябре 2025 года за организацию с 2014 года раскопок в оккупированном Россией Крыму.

В частности, речь идет о незаконных поисковых работах в древнем городе Мирмекий в Керчи. Действия Бутягина привели к частичному уничтожению объекта культурного наследия, нанеся ущерб в более чем 200 млн грн.

Россиянина задержали в одном из отелей Варшавы сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Он находился в Польше проездом, направляясь из Нидерландов на Балканы.

Напомним, что Украина обратилась к Польше с просьбой экстрадировать Александра Бутягина. Прокуратура Польши поддерживает запрос Украины о его экстрадиции, суд в ближайшее время должен принять решение.

