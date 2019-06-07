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Арбітр Мальенко завершить кар'єру фіналом Ліги націй

Новини » Спорт    07.06.2019 - 16:32
Арбітр Мальенко завершить кар'єру фіналом Ліги націй
Фото: стадіон ''Драгау" прийме перший фінал Ліги націй (twitter.com/EURO2020)

У вирішальній зустрічі зіграють збірні Португалії та Нідерландів

Іспанська бригада суддів на чолі з Альберто Ундіано Мальєнко обслужить фінальний матч Ліги націй між збірними Португалії і Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Асистентами головного арбітра стануть Роберто Алонсо і Хуан Юсте, резервний суддя - Антоніо Матеу Лаос. Відеоасистенти рефері - Алехандро Ернандес і Хуан Мартінес.

Для 45-річного Мальенко цей матч стане останнім в кар'єрі арбітра. Він почав судити матчі чемпіонату Іспанії у 2000 році, коли йому було 26 років. З 2004 року є арбітром ФІФА. На його рахунку 348 ігор.

У першому фіналі нового турніру УЄФА - Ліги націй - зійдуться збірні Португалії та Нідерландів. Матч відбудеться у Порту на стадіоні ''Драгау" 9 червня о 21:45 за київським часом.

У той же день команди Швейцарії та Англії будуть оскаржувати третє місце Ліги націй.

Нагадаємо, матчі під егідою УЄФА цього тижня почнуться з хвилини мовчання.

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