Вперше в турнірах УЄФА для збірних буде використана система відеоповторів

Фото: УЄФА провів інструктаж по VAR (uefa.com)

У квітні організация провела інструктаж для тренерів команд

В Лізі націй вперше в історії турнірів УЕФА для збірних буде використана система відеоповторів (VAR). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Зазначається, що вона буде застосовуватися у першому фінальному турнірі за участю Англії, Португалії, Швейцарії та Нідерландів, який стартує 5 червня.

У квітні УЄФА провів інструктаж для тренерів збірних, які потрапили у фінальну стадію Ліги націй, щоб ознайомити їх з принципами VAR.

Нагадаємо, раніше за підсумками жеребкування визначилися пари суперників у півфіналі Ліги націй.