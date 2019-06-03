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Вперше в турнірах УЄФА для збірних буде використана система відеоповторів

Новини » Спорт    03.06.2019 - 13:14
Вперше в турнірах УЄФА для збірних буде використана система відеоповторів
Фото: УЄФА провів інструктаж по VAR (uefa.com)

У квітні організация провела інструктаж для тренерів команд

В Лізі націй вперше в історії турнірів УЕФА для збірних буде використана система відеоповторів (VAR). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Зазначається, що вона буде застосовуватися у першому фінальному турнірі за участю Англії, Португалії, Швейцарії та Нідерландів, який стартує 5 червня.

У квітні УЄФА провів інструктаж для тренерів збірних, які потрапили у фінальну стадію Ліги націй, щоб ознайомити їх з принципами VAR.

Нагадаємо, раніше за підсумками жеребкування визначилися пари суперників у півфіналі Ліги націй.

УЄФА оголосив про введення відеоповторів уже в цьому сезоні Ліги чемпіонів Збірна України потрапила до другого кошика при жеребкуванні відбору Євро-2020
Новини України видеоповторЛіга націй
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