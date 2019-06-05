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Матчі під егідою УЄФА цього тижня почнуться з хвилини мовчання

Новини » Спорт    05.06.2019 - 13:31
Матчі під егідою УЄФА цього тижня почнуться з хвилини мовчання
Фото: Леннарт Юханссон (uefa.com)

УЄФА вшановує пам'ять почесного президента Юханссона

У зв'язку зі смертю колишнього президента УЄФА Леннарта Юханссона на всіх матчах під егідою УЄФА на цьому тижні пройде хвилина мовчання. Про це повідомляється на сайті організації.

"УЄФА та європейський футбол глибоко засмучені смертю Леннарта Юханссона. Я хотів би висловити свої щирі співчуття його родині та близьким, а також Шведської футбольної асоціації у зв'язку з важкою втратою", - сказав президент УЄФА Александар Чеферін.

З 5 по 9 червня відбудуться поєдинки Ліги націй, європейської кваліфікації та молодіжної першості Європи.

Посаду президента союзу швед обіймав протягом 17 років - з 1990 по 2007 рік. Він також деякий час був віце-президентом ФІФА. На його честь названий трофей юнацької ліги УЄФА

Нагадаємо, в 2017 році помер ключовий фігурант справи про корупцію у ФІФА Блейзер.

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