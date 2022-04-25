Арахамія: уся політика грузинської влади - це виконання вказівок із Кремля

"Грузини б’ються за Україну на війні, відомі люди Грузії ще до 24 лютого записали відеозвернення на нашу підтримку. Вони вболівають за Україну і нашу перемогу у війні. Але не грузинська влада. І причина дуже проста - головний грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі тісно пов'язаний із російською політичною верхівкою. Нещодавно опубліковані "плівки Іванішвілі" підтверджують ці зв’язки", - впевнений він.

За словами Арахамії, грузинська влада повністю підпорядкована вказівкам Кремля. Це, на думку нардепа, і є причина риторики привладних представників Грузії про невизнання воєнних злочинів Росії проти України та спроби допомогти РФ обійти санкції.

"Сьогодні Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича. Він і його люди ведуть політику щодо України, яку не підтримує грузинський народ. Вони хочуть розсварити грузинів та українців на десятиліття вперед", - запевняє урядовець.

Щоб уникнути останнього, Арахамія звернувся до керівництва Євросоюзу і США щодо розгляду питання про введення санкцій проти Іванішвілі та його активів на Заході.

"Ніхто не уникне відповідальності. Ні окупанти, ні ті, хто їм допомагає", - констатував нардеп.