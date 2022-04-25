UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арахамия: вся политика грузинской власти - это выполнение указаний из Кремля

Фото: нардеп и глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы и грузины всегда были и будут братскими народами. Но это не касается правящей верхушки страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа и главы украинской переговорной делегации Давида Арахамии.

"Грузины дерутся за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку. Они болеют за Украину и нашу победу в войне. Но не грузинская власть. И причина очень проста - главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, который тесно связан с российской политической верхушкой. Недавно опубликованные "пленки Иванишвили" подтверждают эти связи", - уверен он.

По словам Арахамии, грузинская власть полностью подчинена указаниям Кремля. Это, по мнению нардепа, и есть причина риторики привластных представителей Грузии о непризнании военных преступлений России против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции.

"Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по отношению к Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед", - уверяет чиновник.

Чтобы избежать последнего, Арахамия обратился к руководству Евросоюза и США по рассмотрению вопроса о введении санкций против Иванишвили и его активов на Западе.

"Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", - констатировал нардеп.

Напомним, в конце марта Зеленский отозвал посла из Грузии.

Отметим, Грузия отказалась поддержать санкции против России, которые ввели за развязанную Москвой войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине