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Росія має вивести війська з України до підписання договору, - Арахамія

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Київ, Середа 30 березня 2022 12:07
Росія має вивести війська з України до підписання договору, - Арахамія Фото: глава української делегації на переговорах Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Російська Федерація має повністю вивести свої війська з України, коли переговірники вийдуть на умовне підписання мирного договору. Або коли його можна буде вже серйозно обговорювати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава української делегації на переговорах Давид Арахамія.

За його словами, на переговорах з російською делегацією та підтвердила, що буде рухатися в рамках Віденської конвенції. Згідно з цим документом, якщо договір підписано під тиском, то є нікчемним.

"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати", - зазначив він.

Він також підкреслив, що це міжнародний запобіжник, щоб забезпечити робоче підписання мирного договору. Арахамія уточнив, що мова йде про відведення військ на лінії станом на 23 лютого 2022 року.

Нагадаємо, детальніше про вчорашню зустріч делегацій читайте в матеріалі "Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі".

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