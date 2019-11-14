Арахамія розповів, коли відбудеться референдум про продаж землі іноземцям

Референдум про продаж землі іноземцям, за оптимістичним прогнозом, відбудеться не раніше першого півріччя наступного року. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на шляху до референдуму є ряд труднощів.

"Коли референдум? Референдум швидко очікувати не треба. Тому що по-перше, у нас немає закону про референдум. У нас є пакет законів про народовладдя. Їх повинні напрацювати, зареєструвати і відправити в комітети. Оптимістично, це може бути перше півріччя наступного року", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що прийнятий законопроект "про ринок землі" (№ 2178-10) буде істотно змінений до другого читання. Арахамія також гарантував внесення правок.

Раніше Арахамія спростував відсутність голосів у фракції "Слуги народу" за відкриття ринку землі в першому читанні. Він розповів, що всього 8 нардепів від фракції зайняли позицію проти ринку землі.

Також РБК-Україна писало, що "Слуги народу" розраховують, що бюджет на 2020 рік розглянуть протягом п'яти годин з того моменту, як Верховна рада почне розглядати проект у четвер, 14 листопада. Це обумовлено великою кількістю правок.