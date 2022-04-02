Арахамія розповів про непрості переговори з Китаєм про гарантії безпеки Україні

Україна обговорює з Китаєм участь у майбутньому договорі про гарантії безпеки для нашої країни, і переговори, що ведуться дипломатичними каналами, є непростими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Стан перемовин із Китаєм, напевно, найменш готовий, якщо порівнювати з іншими країнами, які нам допомагають. З ними ми підтримуємо контакти два рази на день, а от із Китаєм усе трохи важче", - пише нардеп у своєму Telegram.

При цьому Арахамія висловив думку, що Китай врешті-решт приєднається до гарантій безпеки України.

"Лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що треба надати Україні максимальні умови, щоб наступив мир. Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують", - зазначив він.