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Арахамія назвав дві альтернативи у разі непідтримки народом мирної угоди з РФ

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Київ, Субота 02 квітня 2022 21:32
Арахамія назвав дві альтернативи у разі непідтримки народом мирної угоди з РФ Фото: Давид Арахамія, глава фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія озвучив варіанти розвитку подій у випадку, якщо на референдумі українці не підтримають позаблоковий статус України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Якщо народ України (на референдумі – ред.) не обере цей шлях (позаблоковості – ред.), тоді це буде означати, що договір не буде остаточно мати юридичну силу і ми тоді або, можливо, повернемося до стану війни, або повернемося до переговорів і будемо вирішувати іншим шляхом", – заявив нардеп.

Раніше Арахамія заявив про усну згоду РФ на мирні пропозиції України. Щоправда, вести перемовини про статус Криму російська влада відмовилася.

Окрім того, він визнав, що місце і дата зустрічі Зеленського та Путіна наразі невідомі. Нардеп припустив, що зустріч лідерів може відбутися в Туреччині.

До слова, в Кремлі назвали одну з головних цілей розв'язаної проти України війни.

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