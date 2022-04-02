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Арахамия рассказал о непростых переговорах с Китаем о гарантиях безопасности Украине

Фото: Давид Арахамия, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина обсуждает с Китаем участие в будущем договоре о гарантиях безопасности для нашей страны, и переговоры, которые ведутся по дипломатическим каналам, являются непростыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Состояние переговоров с Китаем, наверное, менее всего готово, если сравнивать с другими помогающими нам странами.С ними мы поддерживаем контакты два раза в день, а вот с Китаем все труднее", - пишет нардеп в своем Telegram.

При этом Арахамия высказал мнение, что Китай в конце концов присоединится к гарантиям безопасности Украины.

"Лидер КНР Си Цзиньпин сделал заявление о том, что нужно предоставить Украине максимальные условия, чтобы наступил мир. То есть на дипломатическом языке было сказано о том, что они не возражают", - отметил он.

Напомним, ранее Арахамия озвучил варианты развития событий в случае, если на референдуме украинцы не поддержат внеблоковый статус страны.

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КитайДавид АрахамияГарантии безопасности