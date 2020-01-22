Арахамія сумнівається в наявності силового плану повернення Донбасу

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Всі зусилля спрямовані виключно на мирне врегулювання

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не думає, що Україна має план силового повернення Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Він заявив, що всі зусилля останні півроку спрямовані на мирне врегулювання.

"Я не думаю, що є такий план. У нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовані на виключно мирне врегулювання", - сказав Арахамія російським журналістам в кулуарах Міжнародного економічного форуму в Давосі.

Арахамія зазначив, що для вирішення конфлікту в Донбасі необхідно дотримуватися повного припинення вогню.

"Ми всі повинні розуміти, що там стріляють кожен день, там кожен день з обох сторін гинуть люди. Тому будемо робити все, що від нас залежить на політичному рівні, щоб зупинити, в першу чергу, припинити вогонь і після цього спільно напрацювати подальші кроки", - сказав Арахамія.

Раніше в Раді національної безпеки і оборони України назвали умови для силового звільнення Донбасу. За словами Кривоноса, Збройні сили України повинні бути готові до силового звільнення територій Донбасу, якщо буде прийнято таке політичне рішення.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі.