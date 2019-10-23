Арахамія: офіційне тестування на поліграфі для нардепів "СН" мають підготувати за тиждень

Офіційне тестування за допомогою поліграфа для народних депутатів фракції "Слуга народу" мають підготувати за один тиждень. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналивстов, нардеп підтвердив, що офіційне тестування для депутатів повинні підготувати.

"Я думаю, що за тиждень ми повинні справитися", - підкреслив Арахамія.

Також голова фракції зазначив, що проходження тестування є добровільним для народних депутатів.

"Ми зараз йдемо єдиним фронтом, щоб показати суспільству нашу відкриту позицію. Ви ж розумієте, що у нас немає зобов'язання проходити поліграф. Це виключно наша ініціатива. Підкреслюю, що це виключно добровільна процедура. Ніхто нікого не може змусити піти на поліграф. Якщо будуть відмовлятися - це їх право", - додав він.

Нагадаємо, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінкомітету Верховної ради пройти детектор брехні. Таким чином, він відреагував на скандал, пов'язаний з тим, що в ЗМІ з'явилася інформація про хабарі членам фінансового комітету Верховної ради, які представляють "Слугу народу".

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Олександр Кучера сьогодні пройшов перевірку на поліграфі з власної ініціативи.

Голова фракції Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубинський пройдуть перевірку на детекторі брехні вже сьогодні о 20:00.