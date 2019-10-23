Один із нардепів "Слуги народу" пройшов перевірку на поліграфі

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Качура пройшов перевірку на поліграфі з власної ініціативи

Один з народних депутатів фракції "Слуга народу" Олександр Качура сьогодні вже пройшов перевірку на поліграфі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Качура пройшов перевірку на поліграфі за власною ініціативою.

"Так, пане Качура. Пішов сам і навіть не порадився з нами. Це його була (ініціатива - ред.). Бо він є автором одного із законопроектів. Він сам сказав, хоча я не в комітеті, я піду щоб потім не було ніяких інтриг. Це добре. Бачите, люди з "Слуги народу" демонструють повну інтригу", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні. Таким чином, він відреагував на скандал, пов'язаний з тим, що в ЗМІ з'явилася інформація про хабарі членам фінансового комітету Верховної ради, які представляють "Слугу народу".

Голова фракції Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубинський пройдуть перевірку на детекторі брехні вже сьогодні о 20:00.