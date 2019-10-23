ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Один із нардепів "Слуги народу" пройшов перевірку на поліграфі

Новини » Політика    23.10.2019 - 16:20
Один із нардепів "Слуги народу" пройшов перевірку на поліграфі
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Качура пройшов перевірку на поліграфі з власної ініціативи

Один з народних депутатів фракції "Слуга народу" Олександр Качура сьогодні вже пройшов перевірку на поліграфі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Качура пройшов перевірку на поліграфі за власною ініціативою.

"Так, пане Качура. Пішов сам і навіть не порадився з нами. Це його була (ініціатива - ред.). Бо він є автором одного із законопроектів. Він сам сказав, хоча я не в комітеті, я піду щоб потім не було ніяких інтриг. Це добре. Бачите, люди з "Слуги народу" демонструють повну інтригу", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні. Таким чином, він відреагував на скандал, пов'язаний з тим, що в ЗМІ з'явилася інформація про хабарі членам фінансового комітету Верховної ради, які представляють "Слугу народу".

Голова фракції Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубинський пройдуть перевірку на детекторі брехні вже сьогодні о 20:00.

Нардепи від "Слуги народу" пройдуть детектор брехні: що відомо До нардепа Шевченка за ефір на росТБ можуть застосувати крайню міру, - джерело
Новини України Слуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся