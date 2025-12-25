Фронтовые позиции и боевые подразделения ВСУ будут усиливаться, - Зеленский
За год были достигнуты хорошие результаты в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины. В дальнейшем они еще будут усиливаться, как и всестороннее противодействие оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.
Лидер страны рассказал о результатах доклада заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы. Он касался решений, которые нужны для усиления фронтовых позиций и ВСУ.
"За год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами", - отметил он.
Зеленский отметил, что сейчас ожидает первые детальные отчеты по этой программе за декабрь.
Он отметил, что и в дальнейшем будет происходить усиление боевых подразделений ВСУ, а также всестороннего противодействия врагу. В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей.
Зеленский добавил, что соответствующие вопросы уже готовятся на Ставку в ближайшее время.
Кроме того, он рассказал, что подписал указы о награждении украинских защитников государственными наградами.
Новые принципы распределения новобранцев
Напомним, недавно Павел Палиса заявил, что новобранцев будут распределять между боевыми бригадами по новым принципам.
По его словам, они с первого дня будут знать, в каком подразделении и под чьим командованием будут нести службу, с кем будут учиться и пойдут на задание.