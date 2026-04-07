Apple обвинили в краже видео из YouTube: что известно о скандале и кто подал иск

Обход защиты и "пиратское" обучение ИИ

Иск подали авторы YouTube-каналов "h3h3 Productions", "MrShortGameGolf" и "Golfholics". Они утверждают, что Apple нарушила Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), скрыто скачивая контент без разрешения владельцев.

Согласно материалам дела, Apple намеренно обошла систему "контролируемой архитектуры потоковой передачи", которая ограничивает обычных пользователей. Вместо просмотра, компания использовала автоматизированный скрапинг (автоматизированный процесс сбора данных с веб-сайтов с помощью специальных программных инструментов) для сбора гигабайтов данных.

Креаторы отмечают, что финансовый успех ИИ-продуктов Apple был бы невозможен без бесплатного использования их интеллектуальной собственности.

Серия ИИ-скандалов в Big Tech

Apple - не единственная компания, попавшая под прицел блогеров. Аналогичные иски уже поданы против Meta, Nvidia, ByteDance и Snap.

Примечательно, что мир технологий уже давно охватила волна юридических претензий к методам обучения нейросетей:

OpenAI и Microsoft ранее получили иски от NYTimes;

Perplexity судится с Reddit и Encyclopedia Britannica;

Apple уже судится с профессорами нейронаук за использование работ без согласия авторов.

Пока Apple официально не прокомментировала новые обвинения. Юристы считают, что такой прецедент может изменить правила игры, заставив технологические корпорации платить авторам за каждую минуту видео, использованную для тренировки собственных нейросетей.