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Apple задерживает релиз iPhone 18 из-за Samsung: почему придется ждать дольше

13:11 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Apple вынуждена изменить график запуска базового iPhone 18 (коллаж: РБК-Украина)

Apple может изменить привычный график выпуска смартфонов и отложить выход базового iPhone 18 к 2027 году. По данным японских СМИ, причиной стали переход на другие камеры и планы перенести часть производства в США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SemiconPortal.

Долгое время считалось, что решение Apple разделить запуск новой серии смартфонов и перенести релиз базового iPhone 18 обусловлено стремительным ростом цен на модули памяти и общими трудностями в цепях снабжения.

Однако свежие данные профильных инсайдеров раскрывают другую, более значимую причину такой стратегии.

Замена поставщика и смещение графиков

Apple и Samsung тесно сотрудничают в области разработки дисплеев, однако в прошлом году партнеры договорились о существенном расширении взаимодействия.

Поскольку контракт компании с ее традиционным поставщиком сенсоров камер - японской Sony - подходил к концу, технологический гигант заключил соглашение на поставку чипов от Samsung.

Изменение ключевого партнера привело к определенным операционным задержкам:

  • первые прототипы новых сенсоров камер от Samsung начали производить только весной 2026 года;
  • старт полноценного массового производства компонентов сместился на осень.

Чтобы гарантировать достаточный объем запчастей для всего модельного ряда и избежать дефицита на старте продаж, в Купертино было принято решение отложить выход базового iPhone 18 на следующий год. Это даст компании нужное время для накопления нужных запасов.

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Американское производство и дополнительные факторы

Важной особенностью нового соглашения является локация производства. По имеющейся информации, сенсоры камер будут производиться на полупроводниковом заводе Samsung в штате Техас.

Это полностью соответствует стратегии Apple в рамках программы развития американского производства (American Manufacturing Program) и стремлению уменьшить зависимость от иностранных поставщиков.

В то же время, аналитики отмечают: высокие цены на оперативную память и сложность обеспечения ее стабильных поставок также остаются весомыми факторами, заставившими техногиганта пересмотреть свой традиционный осенний календарь презентаций.

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