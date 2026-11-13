Apple затримує реліз iPhone 18 через Samsung: чому доведеться чекати довше

Тривалий час вважалося, що рішення Apple розділити запуск нової серії смартфонів і перенести реліз базового iPhone 18 зумовлене виключно стрімким зростанням цін на модулі пам'яті та загальними труднощами у ланцюгах постачання.

Однак свіжі дані профільних інсайдерів розкривають іншу, більш вагому причину такої стратегії.

Заміна постачальника та зміщення графіків

Apple і Samsung тісно співпрацюють у сфері розробки дисплеїв, проте торік партнери домовилися про суттєве розширення співробітництва.

Оскільки контракт компанії з її традиційним постачальником сенсорів камер - японською Sony - добігав кінця, технологічний гігант уклав угоду на постачання чипів від Samsung.

Зміна ключового партнера спричинила певні операційні затримки:

перші прототипи нових сенсорів камер від Samsung почали виготовляти лише навесні 2026 року;

старт повноцінного масового виробництва компонентів змістився на осінь.

Щоб гарантувати достатній обсяг запчастин для всього модельного ряду та уникнути дефіциту на старті продажів, у Купертіно ухвалили рішення відкласти вихід базового iPhone 18 на наступний рік. Це дасть компанії необхідний час для накопичення потрібних запасів.

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Американське виробництво та додаткові фактори

Важливою особливістю нової угоди є локація виробництва. За наявною інформацією, сенсори камер виготовлятимуться на напівпровідниковому заводі Samsung у штаті Техас.

Це повністю відповідає стратегії Apple у межах її програми розвитку американського виробництва (American Manufacturing Program) та прагненню зменшити залежність від іноземних постачальників.

Водночас аналітики наголошують: високі ціни на оперативну пам'ять та складність забезпечення її стабільних поставок також залишаються вагомими чинниками, які змусили техногіганта переглянути свій традиційний осінній календар презентацій.