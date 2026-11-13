UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Apple затримує реліз iPhone 18 через Samsung: чому доведеться чекати довше

13:11 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Apple змушена змінити графік запуску базового iPhone 18 (колаж: РБК-Україна)

Apple може змінити звичний графік випуску смартфонів і відкласти вихід базового iPhone 18 до 2027 року. За даними японських ЗМІ, причиною стали перехід на інші камери і плани перенести частину виробництва до США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SemiconPortal.

Тривалий час вважалося, що рішення Apple розділити запуск нової серії смартфонів і перенести реліз базового iPhone 18 зумовлене виключно стрімким зростанням цін на модулі пам'яті та загальними труднощами у ланцюгах постачання.

Однак свіжі дані профільних інсайдерів розкривають іншу, більш вагому причину такої стратегії.

Заміна постачальника та зміщення графіків

Apple і Samsung тісно співпрацюють у сфері розробки дисплеїв, проте торік партнери домовилися про суттєве розширення співробітництва.

Оскільки контракт компанії з її традиційним постачальником сенсорів камер - японською Sony - добігав кінця, технологічний гігант уклав угоду на постачання чипів від Samsung.

Зміна ключового партнера спричинила певні операційні затримки:

  • перші прототипи нових сенсорів камер від Samsung почали виготовляти лише навесні 2026 року;
  • старт повноцінного масового виробництва компонентів змістився на осінь.

Щоб гарантувати достатній обсяг запчастин для всього модельного ряду та уникнути дефіциту на старті продажів, у Купертіно ухвалили рішення відкласти вихід базового iPhone 18 на наступний рік. Це дасть компанії необхідний час для накопичення потрібних запасів.

Читайте більше: Apple приховала згадки Трампа й Путіна: які слова оминає клавіатура iPhone

Американське виробництво та додаткові фактори

Важливою особливістю нової угоди є локація виробництва. За наявною інформацією, сенсори камер виготовлятимуться на напівпровідниковому заводі Samsung у штаті Техас.

Це повністю відповідає стратегії Apple у межах її програми розвитку американського виробництва (American Manufacturing Program) та прагненню зменшити залежність від іноземних постачальників.

Водночас аналітики наголошують: високі ціни на оперативну пам'ять та складність забезпечення її стабільних поставок також залишаються вагомими чинниками, які змусили техногіганта переглянути свій традиційний осінній календар презентацій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
AppleiPhoneSamsung