ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Apple запустила глобальний конкурс для студентів

Новини » Hi-tech     11.05.2020 - 13:40
Apple запустила глобальний конкурс для студентів
Ілюстративне фото (Pixabey)

Компанія пропонує студентам самостійно створити додаток за нагороду

Американська компанія Apple з нагоди щорічної конференції WWDC, присвяченій розробникам, яка на цей раз буде проводитися в Інтернеті, пропонує студентам самостійно створити додаток за нагороду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Нагорода символічна - колекційна куртка в кольорах Apple. Для участі в так званому Swift Student Challenge студенти повинні створити програму мовою програмування Swift, розробкою якого займається Apple. Зареєструватися та подати свій проект потрібно до 18 травня.

Як повідомили в компанії, кожен може взяти участь у Swift Student Challenge. Кандидатам пропонується використовувати додаток Swift Playgrounds, доступний на iPad, який навчає коду за допомогою спеціального інтерфейсу. Користувач зокрема, може бачити в реальному часі ефекти своїх рядків коду.

Зазначається, що 350 молодих переможців будуть оцінюватися не за складністю їх заявки, а за її актуальністю та креативністю. При цьому проект повинен бути особистим - групові проекти не приймаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple збирається провести конференцію для розробників WWDC 2020 в онлайн-форматі 22 червня. На конференції можуть показати оновлену iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а також iPadOS.

Раніше Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Ноутбук отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID кнопці включення та окрему клавішу Esc.

Теги Новини України Apple
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся