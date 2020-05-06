ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Apple назвала дату конференції WWDC 2020

Новини » Hi-tech     06.05.2020 - 20:59
Apple назвала дату конференції WWDC 2020
Ілюстративне фото (Pixabey)

Конференція пройде в онлайн-форматі

Американська компанія Apple збирається провести конференцію для розробників WWDC 2020 в онлайн-форматі 22 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Verge.

Як повідомляється, приєднатися до конференції можна буде у додатку Apple Developer і на сайті Apple Developer. На конференції можуть показати оновлену iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а також iPadOS.

"Цьогоріч конференція WWDC не тільки пройде в унікальному форматі, але і стане найбільшою за всю свою історію: наше співтовариство розробників зі всього світу, понад 23 млн осіб, збереться разом на один тиждень в червні, щоб дізнатися про майбутнє платформ Apple" - сказав Філ Шиллер, старший віце-президент Apple з міжнародного маркетингу.

Відзначається, що участь для всіх розробників буде безкоштовною.

Нагадаємо, раніше Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Ноутбук отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID у кнопці включення й окрему клавішу Esc.

Також РБК-Україна писало, що Apple відкладе масове виробництво iPhone 2020 року. Це пов'язано з тим, що пандемія коронавірусу послаблює глобальний споживчий попит і порушує виробництво в Азії. Таким чином, дата випуску нових моделей iPhone швидше за все, буде перенесена.

Apple представила оновлений MacBook Pro 13 Apple відзвітувала про зниження доходів від продажів iPhone
Новини України Apple
News
On Top