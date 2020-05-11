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Apple запустила глобальный конкурс для студентов

Новости » Hi-tech     11.05.2020 - 13:40
Apple запустила глобальный конкурс для студентов
Иллюстративное фото (Pixabey)

Компания предлагает студентам самостоятельно создать приложение за награду

Американская компания Apple по случаю ежегодной конференции WWDC, посвященной разработчикам, которая на этот раз будет проводиться в Интернете, предлагает студентам самостоятельно создать приложение за награду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Награда символична - коллекционная куртка в цветах Apple. Для участия в так называемом Swift Student Challenge студенты должны создать приложение на языке программирования Swift, разработкой которого занимается Apple. Зарегистрироваться и представить свой проект нужно до 18 мая.

Как сообщили в компании, каждый может принять участие в Swift Student Challenge. Кандидатам предлагается использовать приложение Swift Playgrounds, доступное на iPad, которое обучает коду с помощью специального интерфейса. Пользователь, в частности, может видеть в реальном времени эффекты своих строк кода.

Отмечается, что 350 молодых победителей будут оцениваться не по сложности их заявки, а по ее актуальности и креативности. При этом проект должен быть личным - групповые проекты не принимаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple собирается провести конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате 22 июня. На конференции могут показать обновленную iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а также iPadOS.

Ранее Apple представила обновленный MacBook Pro 13. Ноутбук получил Touch Bar, сканер отпечатков Touch ID в кнопке включения и отдельную клавишу Esc.

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