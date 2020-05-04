Ілюстративне фото (Pixabey)

MacBook Pro 13 отримав Touch Bar і сканер відбитків Touch ID

Американська компанія Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий MacBook був представлений з новою клавіатурою і 13-дюймовим екраном.

MacBook Pro 13 отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID кнопці включення і окрему клавішу Esc.

Стандартні версії ноутбуків відтепер оснащуються накопичувачами вдвічі більшої місткості, ніж на моделях попереднього покоління - від 256 ГБ до 1 ТБ. Максимальна доступна кількість пам'яті в кастомних версії - 4 ТБ.

Максимальні конфігурації лінійки включають 4-ядерні процесори Intel Core 10-го покоління з прискоренням Turbo Boost до 4,1 ГГц. Базові версії оснащуються 4-ядерними Intel Core i5 8-го покоління.

Вага ноутбука складає 1,4 кілограма.

Ціна на базову модель Macbook Pro складає 1299 доларів.

Фото: Macbook Pro (apple.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple відкладе масове виробництво iPhone 2020 року. Це пов'язано з тим, що пандемія коронавіруса послаблює глобальний споживчий попит і порушує виробництво в Азії. Таким чином, дата випуску нових моделей iPhone швидше за все, буде перенесена.

Крім того, 15 квітня компанія Apple презентувала друге покоління смартфона iPhone SE з екраном діагоналлю 4,7 дюйма. Нова модель смартфона оснащена процесором від самого просунутого iPhone на це час.