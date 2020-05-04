MacBook Pro 13 отримав Touch Bar і сканер відбитків Touch ID
Американська компанія Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Новий MacBook був представлений з новою клавіатурою і 13-дюймовим екраном.
MacBook Pro 13 отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID кнопці включення і окрему клавішу Esc.
Стандартні версії ноутбуків відтепер оснащуються накопичувачами вдвічі більшої місткості, ніж на моделях попереднього покоління - від 256 ГБ до 1 ТБ. Максимальна доступна кількість пам'яті в кастомних версії - 4 ТБ.
Максимальні конфігурації лінійки включають 4-ядерні процесори Intel Core 10-го покоління з прискоренням Turbo Boost до 4,1 ГГц. Базові версії оснащуються 4-ядерними Intel Core i5 8-го покоління.
Вага ноутбука складає 1,4 кілограма.
Ціна на базову модель Macbook Pro складає 1299 доларів.
Фото: Macbook Pro (apple.com)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple відкладе масове виробництво iPhone 2020 року. Це пов'язано з тим, що пандемія коронавіруса послаблює глобальний споживчий попит і порушує виробництво в Азії. Таким чином, дата випуску нових моделей iPhone швидше за все, буде перенесена.
Крім того, 15 квітня компанія Apple презентувала друге покоління смартфона iPhone SE з екраном діагоналлю 4,7 дюйма. Нова модель смартфона оснащена процесором від самого просунутого iPhone на це час.