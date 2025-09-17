Apple разрабатывает MacBook с сенсорным экраном: инсайдер раскрыл детали
Аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что планы компании по выпуску Mac с сенсорными экранами продвигаются в цепочке поставок. По его прогнозу, OLED MacBook Pro, производство которого ожидается в конце 2026 года, также будет оснащен сенсорной панелью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
План обновления линейки MacBook Pro
Эта дата впервые была озвучена два года назад журналистом Bloomberg Марком Гурманом. Пока неизвестно, поступит ли OLED MacBook Pro в продажу в 2026 году или его выпуск состоится в начале 2027 года.
На данный момент Apple продает линейку MacBook Pro с чипами M4. В сравнении с текущими моделями, OLED MacBook Pro появится через два поколения, если судить по ожидаемым срокам Apple.
Сначала компания обновит линейку новыми процессорами M5, вероятно, в начале следующего года. Следующее обновление - редизайн OLED MacBook Pro с чипами M6.
Добавление сенсорного экрана делает MacBook еще ближе к iPad с точки зрения функционала. В последние годы Apple уже сближает программную платформу: в macOS Tahoe появились элементы интерфейса, схожие с iPadOS 26.
Опыт сенсорного управления на рынке Windows
На рынке Windows-ноутбуков сенсорные экраны - привычное явление. Некоторые пользователи предпочитают прокручивать и масштабировать документы и сайты пальцами, а не трекпадом.
Молодое поколение, выросшее с iPhone и iPad, ожидает сенсорное управление везде и удивляется, когда экраны Mac остаются нечувствительными к касаниям.
Сенсорные экраны в будущих моделях MacBook
Куо также отметил, что после запуска OLED MacBook Pro Apple рассматривает возможность внедрения сенсорного экрана во втором поколении будущего доступного MacBook, который будет работать на процессоре серии A от iPhone. Это может означать, что в будущем сенсорные экраны появятся и в линейке MacBook Air.
