Риск быстрого износа: у первых iPhone Duo обнаружили неожиданный дефект экрана

Официальные поставки первого гибкого смартфона Apple, iPhone Duo, стартуют уже в эту пятницу, 23 октября. Однако некоторые пользователи получили устройство на несколько дней раньше и обратили внимание на проблемы с покрытием дисплея в месте сгиба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технического обозревателя Ice Universe в X.

В чем особенность конструкции экрана Apple?

Во время первых обзоров на презентации аналитики и блогеры хвалили Apple за практически незаметную складку на экране iPhone Duo. Однако реальный опыт использования первых покупателей показал обратную сторону этого решения.

В Купертино был применен подход, отличающийся от подхода конкурентов.

Так, если Samsung в своих Fold использует ультратонкое гибкое стекло (Ultra Thin Glass) для создания жесткой поверхности, то Apple сделала ставку на более мягкое защитное покрытие.

По замыслу разработчиков это позволит относительно недорого заменять его в случае появления царапин.

BREAKING!A shocking new discovery о iPhone Duo's foldable display! Подтверждение, что пользователь Weibo Kang, на экране на iPhone Duo's crease is surprisingly SOFT to touch. Те, кто нажимает с кромкой, в зоне может даже разработать visible WRINKLES! Это явно неведомо несколько mentioned в предыдущих отзывах foldable phones. Еще больше интереса, Kang claims that behavior является единственным наклоном к multiple units. Насколько это относится к Apple's rumored variable-thickness ultra-thin glass (UTG), с thinner central folding region and thicker surrounding areas? Итак, Apple может быть adopted radically different approach to managing stress around the fold. Engineering this display could be far more interesting than we initially thought. Source: Weibo user @Kang (hands-on testing and video) — Ice Universe (@UniverseIce) Октябрь 20, 2026

Тактильные ощущения - провал?

Первые видеообзоры реальных пользователей демонстрируют, что из-за такого дизайна покрытие над шарниром оказалось слишком мягким.

Отмечается, что когда экран просто включен и к нему не прикасаются, складка почти не бросается в глаза.

Однако при проведении пальцем по центральной линии дисплея она не только четко заметна, но и отчетливо ощущается физически, поскольку шарнирная зона прогибается под нажимом.

Пока неизвестно, как такая конструкция будет вести себя со временем. На многих гибких смартфонах складка становится более заметной по мере увеличения количества циклов гибки и разгибания.

Более конструктивные и исчерпывающие выводы о надежности экрана можно будет сделать после массового выхода устройства на рынок.