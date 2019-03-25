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Apple представила сервіс платної підписки на ігри

Новини » Телеком & IT    25.03.2019 - 20:24
Apple представила сервіс платної підписки на ігри
Ілюстративне фото (apple.com)

Американська компанія представила сервіс платної підписки на ігри Arcade

На презентації Apple представили сервіс розповсюдження ігор Arcade, який працює по платній підписці. Про це йдеться на сайті компанії.

Повідомляється, що підписка на платформу дозволить користувачам отримати доступ до сотень комп'ютерних та мобільних ігор. Доступ до сервісу буде здійснено через магазин додатків Apple App Store.

Сервіс буде доступний цієї осені більш ніж в 150 країнах світу. Вартість передплати на даний момент не визначена.

 

Фото (скрін youtube.com/Apple)

Нагадаємо, Apple представила платіжний сервіс Apple Card. Сервіс включає в себе віртуальну карту Apple. Він буде надавати користувачеві статистику по видатках в реальному часі, а також поділяє витрати за категоріями. За кожну покупку на віртуальну карту буде нараховуватися кешбек в розмірі 3% від витрат за день.

Щоб отримати Apple Card, користувачі повинні зареєструватися на своєму телефоні в додатку Apple Wallet і отримати цифрову карту, яку вони зможуть використовувати через Apple Pay.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що корпорація Apple представила нову модель настільного комп'ютера iMac.

 

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